Coritiba empata com o Novorizontino e desperdiça chance de dormir no G-4

O Coritiba ficou no 0 a 0 com o Novorizontino na noite desta sexta-feira (17), no Estádio Jorge de Biasi, e desperdiçou a chance de entrar – pelo menos provisoriamente – no G-4 da Série B.

