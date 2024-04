Coritiba estreia com tudo na Série B contra a Ponte Preta O Coritiba visita a Ponte Preta no início de sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste domingo (21), às...

Coritiba estreia na Série B contra a Ponte Preta; escalações e transmissão

O Coritiba visita a Ponte Preta no início de sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste domingo (21), às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

