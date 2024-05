Coritiba: James Freitas aguarda reunião para definir futuro, mas faz planos O técnico interino do Coritiba, James Freitas, terá uma reunião com a diretoria alviverde para definir seu futuro. O profissional...

Coritiba: James Freitas aguarda reunião para definir futuro, mas faz planos

O técnico interino do Coritiba, James Freitas, terá uma reunião com a diretoria alviverde para definir seu futuro. O profissional de 55 anos poderá ser mantido no cargo (e até efetivado) ou poderá voltar a ser auxiliar com a chegada de um novo técnico.

