Coritiba leiloa camisas em apoio às vítimas das enchentes no RS

Coritiba leiloa camisas para ajudar vítimas das enchentes no RS

O Coritiba vai leiloar camisas usadas no jogo contra o Avaí para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os uniformes do Coxa têm o símbolo do RS e a frase "povo forte, aguerrido e bravo" (trecho do hino do Rio Grande do Sul).

