Coritiba oferece Couto Pereira para Grêmio jogar Libertadores em Curitiba

Alto contraste

A+

A-

Coritiba oferece, e Grêmio deve jogar a Libertadores no Couto Pereira

O Coritiba colocou o Couto Pereira à disposição do Grêmio, e o clube gaúcho deve jogar duas partidas da Libertadores em Curitiba. A mudança do local é consequência da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, com alagamentos desde o dia 28 de abril.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Sonhar com casamento: entenda o que significa

• Coritiba oferece, e Grêmio deve jogar a Libertadores no Couto Pereira

• Sonhar com bebê: o que significa?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.