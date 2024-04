Corpo de homem desaparecido em Guarapuava é encontrado em rio após 4 dias

Alto contraste

Homem desaparecido em Guarapuava é encontrado morto em rio após 4 dias

O homem, de 49 anos, que estava desaparecido em Guarapuava, na região central do Paraná, foi encontrado nesta sexta-feira (19). Após quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou a vítima em um rio, no Parque Recreativo do Jordão. O rapaz foi encontrado próximo ao leito do rio, já em óbito.

