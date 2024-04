Cratera na BR-277: descubra o desvio que irá impactar o seu trajeto Um desvio na altura do km 98 da BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba, será encontrado pelo motorista que chegar do interior do...

Alto contraste

A+

A-

Cratera na BR-277: trecho terá desvio a partir desta terça (16)

Um desvio na altura do km 98 da BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba, será encontrado pelo motorista que chegar do interior do Paraná, a partir desta terça-feira (16). O anúncio foi feito pela Via Araucária, concessionária que administra o trecho da rodovia, como rota alternativa, na tarde desta segunda-feira (15).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.