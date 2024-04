Crime chocante: homem mata esposa a facadas e foge no Paraná Uma mulher foi morta pelo próprio marido em Ouro Verde do Oeste, no Paraná, na noite desta sexta-feira (26). Segundo a Polícia Militar...

Alto contraste

A+

A-

Após discussão, homem mata esposa a facadas e foge no Paraná

Uma mulher foi morta pelo próprio marido em Ouro Verde do Oeste, no Paraná, na noite desta sexta-feira (26). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem esfaqueou a vítima e o crime ocorreu após discussão do casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado da Timemania 2085 hoje (27/04/2024); prêmio R$ 800 mil

• Resultado da Quina 6427 hoje (27/04/2024); prêmio R$ 1,3 milhão

• Resultado da Lotofácil 3090 hoje (27/04/2024); prêmio R$ 3,8 milhões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.