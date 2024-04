Curitiba se prepara para enfrentar a menor temperatura do ano O avanço de uma massa de ar frio pelo Paraná deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. A expectativa do ClimaTempo é que Curitiba...

Curitiba pode registrar menor temperatura do ano nesta quinta-feira (18) (Valdelino Pontes)

O avanço de uma massa de ar frio pelo Paraná deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. A expectativa do ClimaTempo é que Curitiba registre a menor temperatura do ano a partir desta quinta-feira (18), com previsão de mínima de 13ºC. Na sexta-feira (19) deve esfriar ainda mais, com mínima prevista de 11ºC. No sábado (20), segundo o instituto, a mínima deve ser de 13º.

