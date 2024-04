Curitiba terá semana ensolarada com temperaturas acima dos 30ºC A semana promete ser com altas temperaturas e tardes ensolaradas em Curitiba, segundo previsão do Climatempo. O sol deve predominar...

Curitiba deve ter semana ensolarada com temperatura na casa dos 30ºC

A semana promete ser com altas temperaturas e tardes ensolaradas em Curitiba, segundo previsão do Climatempo. O sol deve predominar durante os próximos dias e as máximas podem passar dos 30ºC. As altas temperaturas ainda são reflexo da onda de calor que atinge todo estado do Paraná.

