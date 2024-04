Danubio enfrenta desafio contra o Athletico em má fase O Athletico enfrentará o Danubio pela primeira vez em uma história com os times em momentos distintos. O jogo será na quarta (24),...

Adversário do Athletico, Danubio tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos

O Athletico enfrentará o Danubio pela primeira vez em uma história com os times em momentos distintos. O jogo será na quarta (24), às 19h, no Centenário. Se, por um lado, o Furacão vive um ótimo momento desde a chegada de Cuca, com nove vitórias em 10 partidas, a equipe uruguaia vive um péssimo momento dentro das quatro linhas.

