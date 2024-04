Alto contraste

Condenação de Flordelis continua em 50 anos após decisão da Justiça Condenação de Flordelis continua em 50 anos após decisão da Justiça (Ric)

Após decisão da Justiça, a ex-deputada federal Flordelis continua com a condenação a 50 anos de prisão pela suspeita de participação no assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.

