Deputado Amaro recebe graduação de "Faixa Roxa" em jiu-jítsu

Deputado Amaro é graduado “Faixa Roxa” no jiu-jítsu

O deputado estadual Alexandre Amaro (REP) recebeu a graduação de "Faixa Roxa" em jiu-jítsu no último final de semana. A cerimônia aconteceu durante a 10ª edição do "Cidade da Luta", que aconteceu no Teatro Cine Opera, nos Campos Gerais. O vereador de Ponta Grossa, Leandro Bianco (REP), também recebeu a graduação.

