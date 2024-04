Deputado Ricardo Arruda: esclarecimentos sobre denúncia de rachadinha e afastamento

Alto contraste

Deputado Ricardo Arruda nega denúncia de rachadinha e pedido de afastamento

O deputado estadual do Paraná Ricardo Arruda (PL) postou uma nota de esclarecimento nas redes sociais após a repercussão de notícias a respeito de uma denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o político. De acordo com texto publicado por Arruda, na noite desta terça-feira (23), a equipe ainda não tem conhecimento sobre os fatos que o acusam de lavagem de dinheiro e rachadinha, além do pedido de afastamento do cargo.

