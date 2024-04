Descubra a influência da The Calling no mundo do rock Conhecida mundialmente pelo legado de “Wherever You Will Go”, The Calling, banda formada em 1996, se apresenta em Curitiba no dia...

Entenda o legado musical da The Calling no cenário rock

Conhecida mundialmente pelo legado de “Wherever You Will Go”, The Calling, banda formada em 1996, se apresenta em Curitiba no dia 9 de maio. Reconhecida pelo sucesso no cenário rock durante o início dos anos 2000, o grupo tem músicas distintas, com letras emocionais e melodias cativantes.

