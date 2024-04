Descubra a origem do pop britânico com Louis Tomlinson O cantor britânico Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, chega a Curitiba no dia 12 de maio para se apresentar na...

Louis Tomlinson: entre o pop americano e o britpop

O cantor britânico Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, chega a Curitiba no dia 12 de maio para se apresentar na Pedreira Paulo Leminski. Com dois álbuns pop, o cantor está em turnês desde o ano passado. Mas você sabe a origem do pop britânico?

