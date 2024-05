Descubra a previsão do tempo para Curitiba hoje (17/05/2024)! A mínima para esta sexta-feira (17), será de 15°C e a máxima de 27°C. A previsão é de pancadas de chuva à noite, de acordo com Climatempo...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (17/05/2024), segundo o Climatempo

A mínima para esta sexta-feira (17), será de 15°C e a máxima de 27°C. A previsão é de pancadas de chuva à noite, de acordo com Climatempo. Áreas próximas da capital também podem ter uma sexta-feira com sol e chuva no fim do dia, por causa do deslocamento de uma frente fria que vai trazer a entrada de umidade sobre o Paraná.

