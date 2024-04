Descubra quem era o jogador Daniel Corrêa, vítima de um crime chocante no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Daniel Corrêa: jogador que teve órgão decepado já jogou pelo Coritiba Daniel Corrêa: jogador que teve órgão decepado já jogou pelo Coritiba (Ric)

Daniel Corrêa Freitas, jogador de futebol, foi assassinado no dia 27 de outubro de 2018, em São José dos Pinhais, Paraná. O atleta já teve passagens pela capital paranaense quando jogou pelo Coritiba. O caso vai a júri popular a partir desta segunda-feira (18) no Fórum do município onde aconteceu o crime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Paraná é o 4º estado que mais empregou em janeiro de 2024; veja números

• REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO PIZZA DO CA DA RIC

• Concurso público da Adapar acontece neste domingo (17); veja o que levar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.