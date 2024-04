Desmoronamento de rocha interdita BR-277 no Paraná A BR-277 está totalmente interditada no trecho da Serra da Esperança, no município de Guarapuava, na região central do Paraná. A...

Alto contraste

A+

A-

Desmoronamento de rocha interdita totalmente a BR-277, no Paraná

A BR-277 está totalmente interditada no trecho da Serra da Esperança, no município de Guarapuava, na região central do Paraná. A interdição aconteceu por volta das 22h, desta terça-feira (16), após um desmoronamento de rocha na altura do km 307. Mais cedo, galhos, parte da vegetação e pedras menores já haviam causado problema na rodovia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Continua após a publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Desmoronamento de rocha interdita totalmente a BR-277, no Paraná

• Curitiba: Luizão Goulart é o primeiro pré-candidato entrevistado pelo Grupo RIC

• Mulher ri ao ser presa e diz que matou marido por legítima defesa, em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.