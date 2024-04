Encceja 2024: Inscrições abertas para o exame de certificação O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos deste ano (Encceja 2024) está com inscrições abertas. Interessados...

Encceja 2024 abre inscrições nesta segunda-feira (29)

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos deste ano (Encceja 2024) está com inscrições abertas. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 10 de maio, sendo o valor da taxa de R$ 40. O exame será realizado no dia 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal.

