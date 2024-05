Enchentes no Rio Grande do Sul: resgatados recebem atendimento embaixo de viaduto Imagens registradas pela equipe da RICtv presente em Porto Alegre, mostram um dos pontos onde chegam os resgatados das enchentes...

Alto contraste

A+

A-

Enchentes RS: resgatados recebem atendimento embaixo de viaduto

Imagens registradas pela equipe da RICtv presente em Porto Alegre, mostram um dos pontos onde chegam os resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). Vítimas de todas as cidades atingidas na Região Metropolitana são levadas para a capital. O local fica em baixo de um viaduto em uma das saídas do Guaíba. Veja o vídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Aposta do Paraná ganha R$ 2,5 milhões na Lotofácil; veja de qual cidade

• Influenciadora de 12 anos casa com funkeiro e exibe lua de mel; assista

• Mulher morta após ser estrangulada é sepultada em Curitiba: “Que a justiça seja feita!”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.