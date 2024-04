Encontro de Carros Antigos no Cemitério Jardim da Saudade: uma combinação inusitada O Cemitério Jardim da Saudade, em Curitiba, recebe o 1° Encontro de Carros Antigos, em colaboração com a Associação dos Antigomobilistas...

Encontro de Carros Antigos acontece em Cemitério de Curitiba; saiba mais

O Cemitério Jardim da Saudade, em Curitiba, recebe o 1° Encontro de Carros Antigos, em colaboração com a Associação dos Antigomobilistas do Paraná. O evento ocorre no próximo sábado (27) e conta com aproximadamente 160 carros antigos em exposição.

