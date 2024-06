Escolas estaduais se unem em campanha de arrecadação de materiais escolares As escolas estaduais do Paraná estão arrecadando materiais escolares para estudantes da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul...

Alto contraste

A+

A-

Escolas estaduais do Paraná arrecadam materiais escolares para alunos do RS

As escolas estaduais do Paraná estão arrecadando materiais escolares para estudantes da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. A campanha é lançada pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), em parceria com a Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) e outros estados do Brasil. O prazo para entrega vai até 1º de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (21/06/2024), segundo o Climatempo

• Escolas estaduais do Paraná arrecadam materiais escolares para alunos do RS

• Traumas e mudanças após o ataque na Escola Helena Kolodi #shorts



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.