Esposa de jovem morto em acidente na PR-407: a dor de uma despedida A esposa do jovem Rafael Torres, que morreu em um acidente na PR-407, lamentou a morte do companheiro neste domingo (28). Nas redes...

Esposa de jovem morto em acidente na PR-407 lamenta: “Volta, por favor”

A esposa do jovem Rafael Torres, que morreu em um acidente na PR-407, lamentou a morte do companheiro neste domingo (28). Nas redes sociais, Emely Vargas postou uma sequência de imagens com o marido e desabafou sobre a tragédia que terminou com a morte de três pessoas.

