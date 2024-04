Esquadrão Antibombas explode artefato suspeito no norte do PR A Polícia Militar (PM) atendeu, na tarde desta quinta-feira (25), uma ameaça de bomba em Londrina, no norte do Paraná. O caso ocorreu...

Esquadrão Antibombas é acionado e explode artefato suspeito no norte do PR

A Polícia Militar (PM) atendeu, na tarde desta quinta-feira (25), uma ameaça de bomba em Londrina, no norte do Paraná. O caso ocorreu na Avenida Celso Garcia Cid, que foi isolada por conta do protocolo de segurança. Diante deste cenário, o Esquadrão Antibombas, de Curitiba, foi acionado para lidar com a situação.

