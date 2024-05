Estação de ônibus com energia solar é inaugurada no Cabral A estação de ônibus agrárias "Modelo Prisma Solar", no bairro Cabral, em Curitiba, será entregue nesta segunda-feira (13), às 17h...

Ric|Do R7 13/05/2024 - 16h33 (Atualizado em 13/05/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share