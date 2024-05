Estudante atropelada a caminho da escola: tragédia em Paranaguá A estudante, de 19 anos, atropelada por um caminhão na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, morreu...

Estudante atropelada a caminho da escola morre após dois dias internada

A estudante, de 19 anos, atropelada por um caminhão na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, morreu na noite desta quarta-feira (15). A jovem sofreu o acidente na última segunda-feira (13) e estava internada no Hospital Regional do Litoral. Após dois dias de tratamentos, Debora Gomes Alexandre não resistiu.

