Evento de adoção de cães em Curitiba promovido pela UFPR e Instituto PremieRpet

UFPR e Instituto PremieRpet promovem evento de adoção em Curitiba

Neste fim de semana, 27 e 28 de abril, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Instituto PremieRpet promovem evento de adoção no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba (PR). Com entrada gratuita, a ação acontece das 14h às 18h e reúne cães à procura de um lar, todos atualmente sob os cuidados da ONG DNA Animal, parceira do Instituto PremieRpet.

