Eventos anuais em Guaratuba: uma contribuição para o turismo A Festa do Divino é celebrada todos os anos no Brasil. Neste ano, o evento no Paraná será novamente em Guaratuba, no Litoral do estado...

Contribuição para o turismo: eventos anuais em Guaratuba

A Festa do Divino é celebrada todos os anos no Brasil. Neste ano, o evento no Paraná será novamente em Guaratuba, no Litoral do estado. A festa está marcada para acontecer entre os dias 3 e 14 de julho. Além da tradicional festa religiosa, os eventos anuais em Guaratuba levam diversos turistas ao local. Confira:

