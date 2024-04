Evi Goffin traz nostalgia dos anos 90 em show imperdível em Curitiba A cantora Evi Goffin, ex-Lasgo, vem a Curitiba pela primeira vez para se apresentar no Clube Bola de Ouro, no dia 11 de maio. O evento...

Evi Goffin, ex-Lasgo, se apresenta em Curitiba com hits do anos 90

A cantora Evi Goffin, ex-Lasgo, vem a Curitiba pela primeira vez para se apresentar no Clube Bola de Ouro, no dia 11 de maio. O evento Festival Anos 90 e Hits Parade, deve provocar nostalgia para o público dos anos 2000 com os hits "Something", "Pray" e "Surrender".

