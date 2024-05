Ex-candidato a vereador investigado por ofender crianças com autismo Um ex-candidato a vereador na cidade de Arapongas, no Norte do Paraná, está sendo investigado pela Polícia...

Alto contraste

A+

A-

Ex-candidato a vereador é investigado por ofender crianças com autismo: “Demônio”

Um ex-candidato a vereador na cidade de Arapongas, no Norte do Paraná, está sendo investigado pela Polícia Civil de Apucarana (PR), por proferir comentários discriminatórios por meio do Facebook. O homem insultou crianças com autismo, dizendo que elas “têm o demônio no corpo” e “deveriam ser isoladas da sociedade”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeitos de aplicar golpes milionários em produtores rurais são presos no PR

• Cuca fala em tirar lições, mas minimiza derrota do Athletico: “Não vai fazer falta”

• Homem morre esmagado em equipamento de trabalho na Grande Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.