Ex-vereador condenado por homicídio é capturado no Paraná Ivonir Scherer, ex-vereador de Timbó, em Santa Catarina, foi preso na tarde de sexta-feira (19) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná...

Alto contraste

A+

A-

Ex-vereador condenado por homicídio é preso no Paraná

Ivonir Scherer, ex-vereador de Timbó, em Santa Catarina, foi preso na tarde de sexta-feira (19) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ele foi condenado por homicídio no ano de 2022. As informações são do portal ND+.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tributo de Ana Carolina em Curitiba relembrou a grandeza de Cássia Eller

• Irmãos morrem após carro bater de frente com caminhão na BR-153, no PR

• Idoso morre após levar socos em Joinville; vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.