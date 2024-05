Festival Coolritiba 2024: Solidariedade e Música de Qualidade

Ric |Do R7

Coolritiba 2024 terá ponto de coleta de doações para o Rio Grande do Sul

A edição deste ano do Festival Coolritiba 2024 não apenas promete grandes nomes da música nacional, como Lulu Santos, Marina Sena e Seu Jorge, como também demonstra solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

