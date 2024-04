Festival Doce Maravilha: Cancelamento e reembolso em Curitiba

Alto contraste

A+

A-

Festival Doce Maravilha é cancelado em Curitiba; veja como será reembolso

O festival Doce Maravilha Curitiba, que estava marcado para os dias 8 e 9 de junho, foi cancelado. A informação foi confirmada oficialmente pela assessoria de imprensa do evento, neste sábado (27). Segundo a organização, o cancelamento foi necessário "pela impossibilidade de realizar o festival no tamanho e proporção que foi idealizado, o que impediriam a entrega da experiência completa do evento", disse a nota.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Alerta laranja: Paraná entra em situação de ‘perigo’ causada por onda de calor

• Balanço Geral Curitiba Especial de Sabado Ao Vivo | | 27/04/2024

• Festival Doce Maravilha é cancelado em Curitiba; veja como será reembolso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.