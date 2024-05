Ric |Do R7

Filha pede justiça após mãe ser violentada em asilo no PR A filha da idosa que foi violentada dentro de um asilo em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, falou sobre o crime e contou detalhes...

Alto contraste

A+

A-

Filha pede justiça após mãe ser violentada em asilo no PR; suspeito está preso

A filha da idosa que foi violentada dentro de um asilo em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, falou sobre o crime e contou detalhes de como a mãe foi para na instituição há 10 anos atrás. O suspeito do crime foi preso nesta quarta-feira (29).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Filha pede justiça após mãe ser violentada em asilo no PR; suspeito está preso

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (30/05/2024), segundo o Climatempo

• Resultado da Super Sete 550 de hoje (29/05/2024); prêmio R$ 1,6 milhão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.