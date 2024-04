Alto contraste

Filho é preso suspeito de matar e cortar mão da mãe para sacar dinheiro em banco

O filho de Sandra Maria dos Santos Carvalho, de 58 anos, foi preso suspeito de matar e cortar a mão da mãe para conseguir sacar dinheiro em um banco. A mulher foi encontrada morta no último sábado (20) na residência onde morava, em Salvador, na Bahia. As informações são do site Bahia Notícias.

