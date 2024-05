Frente fria no Paraná: temperaturas despencam nesta quarta-feira A frente fria que atinge o Paraná pode despencar as temperaturas no estado nesta quarta-feira (15). As condições atmosféricas indicam...

Alto contraste

A+

A-

Frente fria continua no Paraná com mínima de 8ºC nesta quarta (15); veja previsão

A frente fria que atinge o Paraná pode despencar as temperaturas no estado nesta quarta-feira (15). As condições atmosféricas indicam a presença de nebulosidade em algumas áreas do estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Frente fria continua no Paraná com mínima de 8ºC nesta quarta (15); veja previsão

• Ossada encontrada em caçamba no Paraná é de mulher idosa, aponta perícia

• RIC Notícias Dia Ao Vivo | 15/05/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.