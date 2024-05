Frente fria traz chuvas para o Paraná; confira regiões em alerta

Ric |Do R7

Frente fria acompanhada de chuvas atinge o Paraná; confira regiões em alerta

O Paraná pode enfrentar uma mudança no tempo a partir da madrugada desta segunda-feira (13). As regiões Oeste e Sul serão as mais afetadas devido a uma frente fria acompanhada de chuvas que atingirá o Estado, segundo o Simepar.

