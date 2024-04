Grave acidente na BR-277: caminhão desgovernado causa morte em São Luiz do Purunã Um grave acidente terminou com uma morte na noite desta terça-feira (23), na BR-277, no final da Serra de São Luiz do Purunã, em...

Caminhão desgovernado causa acidente com morte na BR-277, em São Luiz do Purunã

Um grave acidente terminou com uma morte na noite desta terça-feira (23), na BR-277, no final da Serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Um caminhão, carregado com bobinas, apresentou falhas mecânicas e não conseguiu reduzir a velocidade. Devido a obras no local, o trânsito estava lento e o caminhoneiro precisou fazer uma manobra para evitar um engavetamento.

