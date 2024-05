Grave acidente no Litoral do Paraná deixa uma pessoa morta

Ric |Do R7

Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta no Litoral do Paraná

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão resultou na morte de uma pessoa, nesta sexta-feira (17). A batida frontal aconteceu no quilômetro 4, da PR-412, em Guaratuba. As informações são da Folha do Litoral News.

