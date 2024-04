Grupo Muffato inaugura novo empreendimento em Ponta Grossa

Alto contraste

Grupo Muffato lança sexto empreendimento em Ponta Grossa

Nesta sexta-feira (19), o Grupo Muffato oficializa o lançamento de mais um empreendimento em Ponta Grossa. É o terceiro atacarejo, sob a bandeira do Max Atacadista, e a sexta unidade do Grupo na cidade. A apresentação do projeto será às 15h, no gabinete da prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, com a presença do diretor Ederson Muffato.

