Mãe de recém-nascido, heroína da Covid-19 perde tudo durante enchentes no RS

Em 2020 e 2021, a jovem fisioterapeuta Leandra Alainz atuou na linha de frente no combate a pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com apenas 23 anos, a profissional trabalhou durante jornadas exaustivas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), para tentar salvar vidas de pacientes contaminados pelo vírus. Três anos depois, agora mãe de um bebê de apenas dois meses, Leandra está do outro lado de uma tragédia e precisa de ajuda.

