Homem com asma é resgatado de helicóptero após passar mal em trilha na Serra do Mar

Homem com asma é socorrido de helicóptero após passar mal no Morro do Canal

Um homem com asma precisou ser socorrido pela equipe do Falcão 08, Base Leste do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), após passar mal no cume do Morro do Canal, na Serra do Mar do Paraná. A vítima, de 51 anos, teria tentado subir o morro sem o remédio Broncodilatador (bombinha). O caso ocorreu neste sábado (27).

