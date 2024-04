Homem de 21 anos é preso suspeito de assalto em joalheria de shopping em Curitiba

Alto contraste

Suspeito de assalto em joalheria de shopping em Curitiba é preso

Um homem, de 21 anos, foi preso suspeito pelo furto a uma joalheria em um shopping de Curitiba. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito no início deste mês em Brazlândia, no Distrito Federal, com auxílio das polícias civil e militar do local.

