Homem é amarrado e agredido após ser flagrado roubando

Homem é agredido após ser flagrado roubando: “Não pode roubar na quebrada”

Um homem suspeito de uma série de furtos em Sarandi, no noroeste do Paraná, ficou bastante ferido após ser flagrado roubando. Ele foi amarrado e agredido por moradores, que já estavam revoltados com os assaltos. O caso foi nesta semana.

