Homem é assassinado por atirador disfarçado no Paraná

Homem com mandado de prisão é morto por atirador disfarçado no Paraná

Um homem de 49 anos foi morto a tiros por um atirador disfarçado na tarde de sábado (11), no bairro Parque Hortência, em Maringá, no noroeste do Paraná. A vítima foi identificada como Sérgio de Oliveira.

