Homem é capturado pela Polícia Civil do Paraná por abuso sexual infantil A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou, nesta terça-feira (16), um homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável...

Alto contraste

A+

A-

Homem é condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual infantil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou, nesta terça-feira (16), um homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. A equipe encontrou o suspeito, de 65 anos, em uma área de mata situada em território indígena.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vídeo mostra mulher chegando com cadáver do tio em banco para sacar dinheiro

• Homem é condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual infantil

• Estudantes ficam feridos após ônibus escolar tombar no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.