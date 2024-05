Ric |Do R7

Homem é condenado por abuso sexual contra própria filha de sete anos no Paraná Um homem foi condenado por 30 anos, 3 meses e 15 dias de prisão por abuso sexual de vulnerável, contra a...

Homem é condenado por abuso sexual contra própria filha de sete anos no Paraná

Um homem foi condenado por 30 anos, 3 meses e 15 dias de prisão por abuso sexual de vulnerável, contra a própria filha de sete anos, na época. O crime aconteceu em 2017, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, de acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR).

