Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar esposa, em Cascavel

Homem é preso por agredir filho de 2 anos e ameaçar esposa, em Cascavel

Um homem de 28 anos foi preso após agredir o próprio filho, de apenas dois anos de idade, e ameaçar matar a esposa, em Cascavel, no oeste do Paraná. A prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16), depois que a mulher do agressor acionou a polícia.

