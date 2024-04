Homem preso após tentar matar mecânico por não gostar do conserto do carro Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (23) após tentar matar seu mecânico. De acordo com a reportagem do Balanço Geral Curitiba...

